Fünf teils Schwerverletzte sind die Folge eines misslungenen Überholmanövers und einem folgenschweren Frontalzusammenstoßes zweier Fahrzeuge am Donnerstagabend auf der Bundesstraße B294 bei Neuenbürg.

Gegen 17.35 Uhr kam es auf der Bundesstraße B294 zwischen Neuenbürg und Birkenfeld zu einen folgenschweren frontalen Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Volvo. Ursächlich hierfür war laut Polizei offenbar ein misslungenes Überholmanöver.

Zwei Personen wurden lebensgefährlich, eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. Neben mehreren Rettungswagen und Notärzten waren auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz.

,,Eine Person befand sich noch im Fahrzeug und musste per sofortiger Rettung aufgrund zeitkritischer Verletzungen gerettet werden", so der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort.

Die Einsatzkräfte hatten zu Beginn Schwierigkeiten bei der Anfahrt zur Unfallstelle. ,,Der Verkehr staute sich auf der Bundesstraße zurück. Fahrzeuge versuchten zu wenden und versperrten so unsere Durchfahrt. Hier haben wir wertvolle Augenblicke verloren, die im Ernstfall entscheidend sind."

Abendliche Vollsperrung auf der B 294

Die Bundesstraße war am Abend mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen; die Bergungsarbeiten dauerten bis in den späten Abend an.