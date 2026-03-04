Lebendiges Museum in Trossingen: Ausstellung setzt Zeichen für Frauen

Im Deutschen Harmonikamuseum wurden zwei Sonderausstellungen eröffnet: eine dynamische Schau für das „Instrument des Jahres, das Akkordeon“ sowie „Der Klang in ihren Händen“.
Die Ausstellungseröffnung sei eine Woche vor dem internationalen Frauentag und der Landtagswahl ein sehr guter Zeitpunkt, meinte Bürgermeisterin Susanne Irion, zugleich Vorsitzende des Trägervereins des Deutschen Harmonikamuseums, mit Blick darauf, dass Frauen erst seit 108 Jahren wählen dürfen und auch heute erst knapp 70 Prozent Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen erreicht sei.