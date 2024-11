Lebendiger Adventskalender: Täglich öffnet sich in Schonach ein neues Fenster

1 Die Sternvergabe für den 25. Lebendigen Adventskalender im Haus des Gastes Foto: Gemeinde Schonach

Die 25. Auflage des Lebendigen Adventskalenders in Schonach startet am Sonntag. Ab dem 1. Dezember öffnet sich jeden Abend um 18 Uhr ein Fenster und es werden Lieder gesungen und Geschichten erzählt.









Es ist wieder so weit. Die Adventszeit steht vor der Tür. Und, was ist in diesem Jahr daran so besonders? Diese Frage beantwortet das Organisationsteam der Schonacher Adventsfenster auf seiner Internetseite: „Hurra, wir haben in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. Seit 25 Jahren feiern wir im Advent unseren Lebendiger Adventskalender.“