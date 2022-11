In Schonach öffnen sich 24 Türchen

1 Die Teilnehmer freuen sich bereits bei der Sternvergabe auf den lebendigen Adventskalender. Foto: Franz Hör

Bereits zum 23. Mal gibt es in Schonach den lebendigen Adventskalender. Das erste Türchen wird in der Triberger Straße 45 am 1. Dezember um 18 Uhr geöffnet.















Schonach - Fast schon Tradition hat der lebendige Adventskalender in Schonach. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird in und um Schonach jeden Tag um 18 Uhr ein Türchen geöffnet. Auch in diesem Jahr haben sich wieder 24 Familien, Vereine oder Institutionen zusammengefunden und hauchen diesem besondere Adventskalender unter der Leitung von Carmen Spath und Daniela Schuler Leben ein.

Die 24 Türchen

Auftakt ist am 1. Dezember bei: Zweisam Mode, Triberger Straße 45. Dann öffnen sich die weiteren Türen: 2. Dezember: Schützenverein Jugendgruppe, Schützenhaus. 3. Dezember: Familie Nicole Paul, Lindenstraße 3. 4. Dezember: Evangelische Kirchengemeinde, Ev. Kirche Grubweg. 5. Dezember: Kindergarten St. Raphael Schneckengruppe, Pfarrer-Fichter-Weg 6. 6. Dezember: Elisabeth Wehrle, Bergstraße 24. 7. Dezember: Kindergarten Gipfelstürmer, Am Fabrikberg 18. 8. Dezember: Grundschule Dom-Clemente-Schule Klasse 4a/b, Dom-Clemente-Schule. 9. Dezember: Familie Markus und Irene Zugaj, Kroneckstraße 20. 10. Dezember: Familie Sabrina Musat, Turntalstraße 7. 11. Dezember: Familie Diana Luik, Hermann-Burger-Straße 6. 12. Dezember: Martina und Franz Hör, Turntalstraße 12. 13. Dezember: Petra Strobel, Hauptstraße 5. 14. Dezember: MTB-Freunde, Eingang Bike-Ranch-Trail Wittenbach (beim Windrad). 15. Dezember: Yasse Akcay und Oliver Meier, Sommerbergstraße 3. 16. Dezember: Familie Christiane Palmer, Turntalstraße 42. 17. Dezember: Familie Daniela Schuler, Laubwald 1. 18. Dezember: Familie Daniela Pgorzelski, Gartenstraße 2. 19. Dezember: Strohmanufactur, Hauptstraße 20. 20. Dezember: Familie Sandra Haberstroh, Obertalstraße 53. 21. Dezember: Jugendkapelle, Vereinslokal Schulstraße 3-7. 22. Dezember: Familie Maruia Lehmann, Am Mühleberg 5. 23. Dezember: Familie Lena Rheiner, Sommerberstraße 23. 24. Dezember: Musik- und Kurkapelle, Rathaus Hauptstraße 21.