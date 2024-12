Lebendiger Adventskalender: Amerikanischer Weihnachtsmarkt in Haiterbach

Amerikanischer Weihnachtsmarkt in Haiterbach

10 Zur Eröffnung des Lebendigen Adventskalenders auf der Stauchbach-Ranch luden Sarah-Jane Stöhr und ihre Tocher Chayenne-Blue auf dem Keyboard die vielen Gäste zum gemeinsamen Singen ein. Foto: Margrit Helber

Das Team der Stauchbachranch war Gastgeber beim Lebendigen Adventskalender der Kirchengemeinde Haiterbach-Talheim. Die Mitglieder der Western liebenden und lebenden Ranchergruppe eröffneten auch ihren amerikanischen Weihnachtsmarkt.









Um kurz vor 18 Uhr regnet es. Trotzdem finden viele Haiterbacher den Weg zur Stauchbachranch. Das Team der Stauchbachranch nimmt auch in diesem Jahr als Veranstalter am Haiterbacher Lebendigen Adventskalender teil. Drei Tage lang seien sie immer wieder beschäftigt gewesen, den großen Maschinen- und Geräteschuppen auszuräumen und herzurichten, um diesen Abend in solch stimmungsvollem Ambiente zu gestalten, berichten die Mitglieder.