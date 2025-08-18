Leben zwischen den Kulturen: Toni Vetrano liest in Nonnenweier aus seiner Biografie

Mal ernst, mal nachdenklich, mal humorvoll erzählte Toni Vetrano im Nonnenweierer Heimethüs aus seinem Leben. Grundlage dafür war seine Biografie.
Die Lesung fand im Rahmen des Schwanauer Kultursommers statt. Der Historische Förderverein Schwanau verwöhnte die Gäste im Nonnenweier Heimethüs mit italienischen Weinen, Aperol und einem Teller voller mediterraner Leckereien. Alle Plätze waren belegt, einige Gäste reihten sich im hinteren Bereich ein und lauschten den Erzählungen im Stehen. So groß war das Interesse an der Lesung mit Toni Vertrano.