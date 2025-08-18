Leben zwischen den Kulturen: Toni Vetrano liest in Nonnenweier aus seiner Biografie

Mal ernst, mal nachdenklich, mal humorvoll erzählte Toni Vetrano im Nonnenweierer Heimethüs aus seinem Leben. Grundlage dafür war seine Biografie.

Die Lesung fand im Rahmen des Schwanauer Kultursommers statt. Der Historische Förderverein Schwanau verwöhnte die Gäste im Nonnenweier Heimethüs mit italienischen Weinen, Aperol und einem Teller voller mediterraner Leckereien. Alle Plätze waren belegt, einige Gäste reihten sich im hinteren Bereich ein und lauschten den Erzählungen im Stehen. So groß war das Interesse an der Lesung mit Toni Vertrano.

Es ist ein bewegtes Leben, von dem der ehemalige Oberbürgermeister von Kehl berichtete und in seinem Buch „Antonio im Badnerland“ niederschrieb. Vom Arbeiterkind, das im Windelalter nach Deutschland kam, während die Eltern zunächst vor hatten, nur einige Tage oder Monate zu bleiben, wurde für Vetrano „ein ganzes Leben“. Für ihn sei es ein Leben zwischen den Kulturen, zwischen Heimweh und Zugehörigkeit von „non capisco“ zu „s‘ isch halt so“ – ein Leben zwischen Herkunft und Heimat.

In der dritten Veranstaltung des Schwanauer Kultursommers gab Vetrano Einblicke in Momente zum Schmunzeln und was hinter den Seiten liegt, die spannende Begegnungen und Abenteuer in Deutschland thematisieren.

Der Start in Deutschland war für Vetrano nicht ganz so einfach

Unter anderem sind es Erinnerungen an einen nicht ganz so einfachen Start in Deutschland, ohne Duschen, sondern in Badehäusern. „Das Abenteuer Deutschland begann für mich im Kindergarten“, erinnert sich der einstige Kehler Oberbürgermeister. Besonders geprägt hatte es die Erzieherin „Tante Gertrud“, an die er sich immer wieder zurückerinnerte. Nach der Kindergartenzeit weitgehend aus den Augen verloren, erinnert er sich an einen Anruf nach der Wahl zum Bürgermeister, als ihm „Tante Gertrud“ zum Wahlerfolg gratulierte. Bewegend war auch die Erzählung von Vetrano von einer Begegnung mit der Erzieherin zu Corona-Zeiten im Pflegeheim, wo er ihr den Joghurt fütterte.

Weitere Kapitel widmete er den Reisen in die Heimat, wo voller Sehnsucht die Großeltern besucht wurden mit jeder Menge Gepäck, das mit nach Sizilien genommen wurde.

Vetrano gestaltete die Autorenlesung an dem heißen Sommerabend leger und humorvoll. Selbst blickt er auf eine bewegte Zeit zurück, die voller Wendepunkte war. Geprägt von seinem Hobby, der Musik, seiner Arbeit als Sozialarbeiter in verschiedenen Bereichen, bis hin zur kommunalpolitischen Zeit als Bürgermeister in Durbach und schließlich Oberbürgermeister in Kehl.

Gemeinsam mit Thomas Kassler hat Vetrano das Werk umgesetzt

Leger und sympathisch berichtete er von prägenden Ereignissen und Begegnungen, die er in den vergangenen dreieinhalb Jahren seit dem Ende der Amtszeit als Oberbürgermeister gemeinsam mit Thomas Kassler niedergeschrieben hat. Bei den Gästen kamen die Geschichten gut an und das ein oder andere Buch wurde gleich im Anschluss erworben.

Kultursommer

Der Schwanauer Kultursommer bereichert seit drei Jahren die Sommerferienzeit in den Schwanauer Ortsteilen. In jedem Ortsteil werden wechselnd Veranstaltungen rund um Kultur und Genuss geboten, was zahlreiche Gäste anlockt. Die dritte Veranstaltung war im Heimethues in Nonnenweier. Die letzte Veranstaltung des Kultursommers bildet am Freitag, 29. August, der „Sommerabend am See“ in Allmannsweier mit dem Akustikduo „die Bernhards“. Ab 18 Uhr gibt es am Grünloch Leckereien, serviert durch die Bäschili-Hexe und die Grünlochangler.