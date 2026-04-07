„Leben wie in der Steinzeit“: Bagger kappt Kabel in Villinger Wohngebiet – kein TV, Internet und Telefon

Kleiner Fauxpas, größere Auswirkungen: Ein von einem Bagger durchtrenntes Kabel hat in einem Villinger Wohngebiet zu einem Internetausfall geführt – ein Anwohner zeigt sich verärgert.
„Weder TV noch Internet oder Telefon über Ostern – das ist untragbar!“ Ein Bürger aus der Wöschhalde machte seinem Ärger gegenüber unserer Redaktion Luft. Denn ein durchtrenntes Kabel – offenbar verursacht durch einen Baggerfahrer am Vormittag des Ostersamstags – hat zu einem mehrtägigen Ausfall geführt. „Wir haben drei Tage wie in der Steinzeit gelebt“, poltert der Anwohner.