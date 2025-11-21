Leben mit MS: Für den Bad Dürrheimer ist Aufgeben keine Option

Trotz Diagnose MS gibt Martin Tobey nicht auf. Der einst starke Schreiner kämpft sich zurück ins Leben – und findet eine Aufgabe, die ihm mehr Kraft gibt als jede Therapie.
Martin Tobey ist Schreiner. Er packt gerne an. Einen Schrank auf die Schulter laden und mal eben in den dritten Stock hochtragen – kein Problem. 15 Jahre war er als Schreiner selbstständig, danach der Wechsel ins Angestelltenverhältnis, ein patenter Handwerker aus Passion. Nach Feierabend oder am Wochenende wird noch im Eigenheim Hand angelegt.