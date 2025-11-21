Leben mit MS: Für den Bad Dürrheimer ist Aufgeben keine Option

Trotz Diagnose MS gibt Martin Tobey nicht auf. Der einst starke Schreiner kämpft sich zurück ins Leben – und findet eine Aufgabe, die ihm mehr Kraft gibt als jede Therapie.

Martin Tobey ist Schreiner. Er packt gerne an. Einen Schrank auf die Schulter laden und mal eben in den dritten Stock hochtragen – kein Problem. 15 Jahre war er als Schreiner selbstständig, danach der Wechsel ins Angestelltenverhältnis, ein patenter Handwerker aus Passion. Nach Feierabend oder am Wochenende wird noch im Eigenheim Hand angelegt.

Doch plötzlich gehorchte ihm der Körper, zu dem diese Hand gehört, nicht mehr.

Das Leben schien auf einmal andere Pläne für ihn zu haben. Diagnose: Multiple Sklerose im Alter von 49 Jahren.

Eine Odyssee

Heute, als 64-Jähriger, erinnert sich der Bad Dürrheimer noch immer an die Wende in seinem Leben. Das Laufen, erzählt er, „ging schlechter“. Ein Möbelstück schultern und fix ein paar Stockwerke hinaufhieven, „das ging plötzlich nicht mehr“. Er stolperte öfter, musste immer eine Hand frei haben und das Geländer nutzen, um größere Gegenstände Treppen hinaufzutragen. Der Gang zum Arzt, später zum Orthopäden, war unausweichlich und führte doch zunächst zu nichts.

Die Odyssee setzte sich fort. Ein böses Erwachen an einem Morgen im Jahr 2009 – von einem Tag auf den anderen war seine linke Gesichtshälfte gelähmt. „Das fühlte sich an wie nach einer Spritze beim Zahnarzt, wenn alles taub ist.“ Gleichzeitig machte sein rechtes Bein Probleme. „Sie haben einen Schlaganfall“, glaubte ein Arzt, den er mit diesen Symptomen aufsuchte und der schließlich nach Schwenningen zur Schlaganfallstation geführt hat. Einige Tests musste er dort über sich ergehen lassen, eine Ärztin dort habe schließlich den richtigen Verdacht gehabt und ihn auf die chronisch-entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose untersucht. Treffer. Silvester 2009 im Schwesternzimmer in der Klinik, am 2. Januar dann die Diagnose „Multiple Sklerose“ – „ein gutes neues Jahr“, sagt Martin Tobey da nur.

Plötzlich gehen die Lichter aus

Doch gut war an diesem Jahresbeginn gar nichts. „Da gehen einem alle Lichter aus, Sie verlieren von heute auf morgen alles. Wie geht es daheim weiter, mit den Kindern, wie beruflich – ich war damals der Hauptverdiener, hatte drei Kinder, die ihren Papa noch brauchten.“ Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert sich der Bad Dürrheimer an die Tage, als sein Leben mit einem Mal aus den Fugen geriet durch die unheilbare Krankheit mit den tausend Gesichtern. Im Alter von 49 Jahren.

Es folgte Krankschreibung auf Krankschreibung, sechswochenweise. „Mein Gedanke war immer, ich gehe dann wieder arbeiten.“ Doch Untersuchungen in der Reha untergruben diesen Plan: drei Stunden Arbeit pro Tag, mehr sei nicht drin. „Damit wollte ich mich nicht abfinden.“ Er kämpfte, ging wieder zur Arbeit, verlor diesen Kampf: „Ich musste die Baustelle verlassen, es ging nicht mehr.“

Wie sich das anfühlt, wenn es „nicht mehr geht“? Martin Tobey überlegt. „Es sieht keiner, wenn ich gut drauf bin“, weiß er. Und doch: „Wenn man an einem Tag zwölf bis 14 Stunden gearbeitet hat, ist man abends fix und fertig – heute fühle ich mich so nach zwei, drei Stunden.“

„Wie Abfall“

Ein Kampf gegen die Krankheit. Und ein Papierkrieg ums Geld. Auf einmal wusste er, wie sich Existenzangst anfühlte. „Das ist dann wirklich Bauchweh.“ „Ich ließ mich gesundschreiben, ging aufs Arbeitsamt und meldete mich arbeitslos“, die 15 Monate Arbeitslosengeld machten schließlich einen großen Unterschied auf dem Familienkonto. „Danach gehe ich in Rente“, willigte er schließlich ein.

Martin Tobey in Bad Dürrheim - sein Zuhause und seine Familie haben durch die Krankheit noch mehr an Gewicht gewonnen. Foto: Cornelia Spitz

Rente – was anderen eine Art Belohnung nach einem arbeitsreichen Leben ist, fühlte sich für Martin Tobey falsch an. „Du fühlst Dich wie Abfall.“ Gedanken, „die man eigentlich nicht haben sollte“, schlichen sich in seinen Alltag. Er brauchte eine Aufgabe, so viel war klar.

Ein Stellenangebot zur rechten Zeit

Er wollte nicht verzagen, sein Leben wieder in die Hand nehmen. Der patente Handwerker von einst kam in ihm durch, als er eines Tages beobachtete, wie ein behindertes Mädchen in der Straße vom Roten Kreuz für die Fahrt zur Schule abgeholt wurde. „Wir suchen Verstärkung“ stand auf dem Wagen, wenig später wählte Tobey die angegebene Telefonnummer, stellte sich vor, arbeitete auf Probe und „das hat mir gefallen“.

Seither holt er morgens den Schlüssel vom DRK-Bus. „Dann fahre ich los und hole meine Kinder ab.“ Die Karl-Wacker-Schule in Donaueschingen oder Inklusionsschulen in der Umgebung sind das Ziel der munteren Truppe im Bus mit dem roten Kreuz. Sieben Kinder mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung sitzen seit elf Jahren schon mit ihm in einem Bus. An manchen Tagen holt er seine Kinder, je nach Stundenkontingent, nachmittags auch wieder ab.

Und auch wenn die Multiple Sklerose immer mitfährt, für Martin Tobey tagtäglich präsent ist – auf diesen Fahrten wird unterwegs geschwatzt, auch gelacht, und Chauffeur Martin weiß längst, wie er die völlig unterschiedlichen Jungen und Mädchen nehmen muss. Er kennt ihre Geschichten, weiß, was sie bewegt. Und den Kindern und ihren Eltern ist „ihr“ Martin längst ans Herz gewachsen. „Ich bin für die Kinder da und fertig“, steht für Martin Tobey fest und er weiß wofür: Wenn sechs Wochen Sommerferien plötzlich lange waren und die ersten Kinder mit einem „Ist das schön, dass ich Dich wiedersehe – ich habe Dich vermisst“ einsteigen, dann fühlt sich sein Leben wieder echt an. „Die behinderten Kinder geben so viel – viel mehr als Medikamente.“