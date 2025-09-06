Leben in Lörrach: Wie der Vereinsamung von Senioren entgegengewirkt wird – und was fehlt

Serie „Auf einen Kaffee mit“: Monika Rexrodt vom Seniorenbeirat will ältere Menschen ansprechen. Mit Tatendrang und Ideen geht es in Lörrach voran.

Im Sommer denkt Monika Rexrodt schon an Weihnachten. Das liegt nicht am Gebäck, das sie auf den Teller gelegt hat und zum Kaffee beim Besuch unserer Zeitung fein gestaltet anbietet. Vielmehr hat die 67-jährige Tumringerin schon jetzt Ideen im Kopf, wie Lörracher Senioren im Dezember wieder ein Signal des Miteinanders und der Beteiligung gesendet werden kann. Außerdem geht es ihr darum, mit weiteren Angeboten einer Vereinsamung der Älteren entgegenzuwirken.

Der Seniorenbeirat der Stadt Lörrach hatte in den vergangenen Jahren hunderte Weihnachtstüten vorwiegend an einsame und bedürftige Menschen verteilt. Die Hilfsaktion unserer Zeitung und zuletzt der Lions-Club lieferten hierzu in den vergangenen beiden Jahren eine finanzielle Unterstützung. Aktuell wird nach einem Sponsor gesucht. Womöglich werde es einen kleineren Gruß geben. „Ganz einschlafen lassen will ich die Aktion nicht, denn wir erreichen damit viele Menschen, die ansonsten nicht aus dem Haus kommen.“

Gleichzeitig überlegt die engagierte Ehrenamtliche kurz vor ihrem Sommerurlaub, ein Neujahrskonzert für diese Senioren und weitere ältere Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, auf die Beine zu stellen. Ein großes klassisches Konzert schwebt ihr vor, schon in der Vergangenheit hatte die Musikbegeisterte Konzerte organisiert. Ein Gespräch mit dem neuen Seniorenbeauftragten der Stadt Lörrach, Maximilian Zeiträg, soll hierzu noch stattfinden. Ende September werde der Seniorenbeirat beraten, wie es weitergehen kann. Geld benötigen die Aktiven auf jeden Fall.

Soziale Kontakte als Ziel

Die große Sinnhaftigkeit solch eines Weihnachtsgrußes unterstreicht Rexrodt, da ältere Menschen in Lörrach teils vereinsamen. Angesichts der zunehmenden Anzahl an Rentnern und der wirtschaftlichen Lage geht die Tumringerin von einem wachsenden Problem aus. Krankheit und Depression nennt sie als Schlagworte. „Da ist unsere Gesellschaft gefährdet“, mit niederschwelligen Angeboten müsse weiter entgegengewirkt werden. „Das Ziel sind soziale Kontakte.“

Ein passender Ansatz sei die Ansprache vor Ort. „Die Quartiersarbeit ist im Wachsen begriffen“, bemerkt Monika Rexrodt. Alle 14 Tage findet in Tumringen, ab diesem Monat in der Tumringer Halle statt im Wohnbau-Raum, der „Runde Tisch“ statt, zu dem mittlerweile bis zu 40 Besucher kommen – vor einigen Jahren durch die ausgeschiedene Seniorenbeauftragte Ute Hammler ins Leben gerufen. „Die Besucher schließen hier Freundschaften und animieren andere zu Aktionen“, freut sich Rexrodt. „Gruppierung und Freundschaften entstehen.“ So würden Lörracher Senioren aus der Isolation herauskommen. Aufgrund solch positiverer Erfahrungen wurde das Konzept des Brezelfrühstücks in Brombach ebenso ins Leben gerufen und in andere Stadtbereiche ausgeweitet (siehe Kurzinfo-Bereich).

In weiteren Stadtteilen

Die Seniorenarbeit sei hier auf einem „sehr guten Weg“, bilanziert Rexrodt. Doch es fehle noch an weiteren Mittagstischen und Brezelfrühstücken. „Wir sind längst noch nicht in allen Stadtteilen angekommen“, blickt sie auf Tüllingen, Stetten-Süd, die Nordstadt, die Bereiche an der Hartmattenstraße oder auch bei den Naturfreunden. Denn: „Die Senioren sind nicht so mobil, sondern kommen mit dem Rollator.“

Ein weiterer Knackpunkt: Die Mitglieder des Seniorenbeirats initiieren und richten zwar die Angebote aus. Doch mehr ehrenamtliche Helfer werden benötigt. Noch klappe es, jüngere Aktive würden jedoch nicht nachkommen. „Ich bin aber Optimistin.“ Gerade mit dem Blick auf den jüngst wieder erfolgreich realisierten „Seniorensommer“ mit zwei Dutzend Veranstaltungen schöpft sie weitere Energie für die Zukunft.

Der innere Antrieb

Zeit hat Monika Rexrodt erst seit sechs Jahren, nachdem sie mit ihrem Ehemann Heiner Rexrodt die Tumringer Bäckerei nach 30 Jahren in Lörrach und zuvor acht Jahre in Stuttgart nicht mehr fortgeführt hat. „Nun treiben mich die strahlenden Gesichter und die Dankbarkeit der Senioren an.“

Seit 52 Jahren sehr glücklich verheiratet, die drei Kinder, der Hund, der beim Kaffeetrinken lieb an der Seite liegt, die Liebe zur klassischen Musik und der tiefe christliche Glaube sowie die Freude an der Natur – all das nennt Monika Rexrodt abschließend als ihre Energiefelder. Und in zehn Jahren, so hofft sie, werde es noch mehr Angebote für ihre Altersgenossen geben. Mehr altersgerechte und bezahlbare Wohnungen und Mehrgenerationenhäuser stehen noch auf der Wunschliste, die sie nicht nur für Weihnachten hat.

Kurzinfo

Brezelfrühstück:

Etwa 30 Hauinger und Brombacher Senioren kommen 14-täglich zusammen. Etwa 50 ältere Bürger sind es freitags beim Brezelfrühstück mittlerweile in Haagen, bis zu 35 neu auch auf dem Konrad-Areal mittwochs jede zwei Wochen. „Gemeinsam statt einsam“ gibt es auch auf dem Salzert im identischen Rhythmus ein neues Angebot. Insgesamt handele es sich um „sehr, sehr wichtige Eckpunkte, um ein niederschwelliges Angebot zu haben“, betont die Seniorenbeirats-Aktive Monika Rexrodt. Hinzu kämen auch die Mittagessen für Senioren in Stetten, die mittwochs vom Förderverein St. Fridolin für 60 bis 80 Teilnehmer realisiert werden. In Hauingen gibt es mittwochs noch das gemeinsame Frühstück in der Stiftung Kunz, bis zu 60 Teilnehmer kommen. „Beide Räumlichkeiten sind aber am Limit.“