Leben in Lörrach: Wie der Vereinsamung von Senioren entgegengewirkt wird – und was fehlt

Serie „Auf einen Kaffee mit“: Monika Rexrodt vom Seniorenbeirat will ältere Menschen ansprechen. Mit Tatendrang und Ideen geht es in Lörrach voran.
Im Sommer denkt Monika Rexrodt schon an Weihnachten. Das liegt nicht am Gebäck, das sie auf den Teller gelegt hat und zum Kaffee beim Besuch unserer Zeitung fein gestaltet anbietet. Vielmehr hat die 67-jährige Tumringerin schon jetzt Ideen im Kopf, wie Lörracher Senioren im Dezember wieder ein Signal des Miteinanders und der Beteiligung gesendet werden kann. Außerdem geht es ihr darum, mit weiteren Angeboten einer Vereinsamung der Älteren entgegenzuwirken.