Leben in Lörrach: Vereine sind heute wichtiger denn je

Manche halten Vereine für gestrig. Dabei sind sie rarer werdende Orte verlässlicher, gelebter Gemeinschaft – auch in Lörrach.
Es ist ein gesellschaftliches Phänomen unserer Zeit: Traditionelle Bindungen lösen sich mehr und mehr zu Gunsten individueller Selbstverwirklichung und -optimierung. Vereine wirken da mitunter etwas verstaubt, überholt, gestrig. Aber während das Angebot an individuellen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ebenso gigantisch wie beliebig ist – und selbst Aktivitäten in der Gruppe bei solchen Offerten mitunter einem „gemeinsam einsam“ gleichen – wird verlässliche Gemeinschaft und Teilhabe im Verein konkret und erfahrbar.