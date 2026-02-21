Leben in Lörrach: Vereine sind heute wichtiger denn je

Manche halten Vereine für gestrig. Dabei sind sie rarer werdende Orte verlässlicher, gelebter Gemeinschaft – auch in Lörrach.

Es ist ein gesellschaftliches Phänomen unserer Zeit: Traditionelle Bindungen lösen sich mehr und mehr zu Gunsten individueller Selbstverwirklichung und -optimierung. Vereine wirken da mitunter etwas verstaubt, überholt, gestrig. Aber während das Angebot an individuellen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ebenso gigantisch wie beliebig ist – und selbst Aktivitäten in der Gruppe bei solchen Offerten mitunter einem „gemeinsam einsam“ gleichen – wird verlässliche Gemeinschaft und Teilhabe im Verein konkret und erfahrbar.

Vereine sind kein Ort der Konfliktfreiheit, sondern des echten Miteinanders Das Vereinsleben ist gewiss kein Ort der Konfliktfreiheit: Immerzu müssen Argumente ausgetauscht, Konflikte moderiert, Lösungen gefunden und schließlich bestenfalls an einem Strang gezogen werden. Kurzum: echtes menschliches Miteinander, während in der digitalen Welt der Sozialen Medien hysterische Rechthaberei, Hass und die Verbreitung von Unwahrheiten mehr und mehr zum Alltag gehören.

Vereine stehen für Tradition, Kultur, Struktur und Verbindlichkeit

Klar, es muss nicht zwingend der gute alte eingetragene Verein sein, in dem Menschen Gemeinschaft erleben können. Es gibt auch andere Formen des regelmäßigen Austauschs mit Gleichgesinnten. Dennoch: Vereine stehen mit ihrer besonderen Tradition, Kultur und Struktur für ein herausragendes Maß an Verbindlichkeit.

Ein gutes Beispiel für den Facettenreichtum der Vereinsangebote ist die Inklusionsmannschaft des FV Lörrach-Brombach für Kinder und Jugendliche. Ein Verein, der zum einen leistungsorientiert arbeitet, gleichzeitig aber auch Breitensport im besten Sinn anbietet. Ob mit oder ohne Einschränkung: Dieses Erlebnis von Zugehörigkeit, Teamgeist, Selbstwertgefühl im Wettbewerb mit anderen – im Sieg wie in der Niederlage – bieten gerade im Sport die Vereine wie niemand sonst. Damit einher geht immer auch die Vermittlung von Werten, Respekt, Fair Play – und damit ein wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.

Vereine sind in ihrer Gesamtheit Säulen der Zivilgesellschaft

Wer in diesem Umfeld wachsen oder mit anderen zusammenarbeiten kann, wird tendenziell keinen durch Egozentrik verstellten Blick auf das Gemeinwesen entwickeln, sondern eher ein Bewusstsein für die Bedeutung eines guten Miteinanders in unserer Gesellschaft. Insofern sind Vereine sicher vieles – aber nicht von gestern. Sie sind über ihre jeweiligen Zielgruppen hinaus in ihrer Gesamtheit Säulen der Zivilgesellschaft – und heute wichtiger denn je.