Leben für Schule und Ehrenamt: Wahl-Schwenninger Klemens Auberle stirbt mit 84 Jahren

Er war nicht nur Chef des Schulamts, sondern auch Vorsitzender des Jugendförderungswerks. Jetzt ist der Wahl-Schwenninger Klemens Auberle im Alter von 84 Jahren gestorben.
Im September 2024 konnte man Klemens Auberle noch einmal richtig in Aktion erleben: Bei der Feier zum Start der Hauptschule am Deutenberg vor 50 Jahren (heute als Werkrealschule Teil des Schulverbunds) erinnerte sich der ehemalige Schulleiter zusammen mit anderen Lehrerkollegen an die frühen Hauptschuljahre und führte angeregte Gespräche, etwa über das damals junge Kollegium oder die Veränderung vom reinen Fachlehrer- zum Klassenlehrersystem.