Leader-Projekt in Bad-Rippoldsau: Was macht die neuen Smart Lodges so smart?

Mentale Wellness mitten in der Natur – das ist ab sofort in den neuen Smart Lodges in Bad Rippoldsau-Schapbach möglich. Doch was genau macht die Ferienwohnungen so smart?
In ruhiger Hanglage im Bereich Kreuzbühl in Bad Rippoldsau stehen sie nun: die neuen Smart Lodges in Holzbauweise. In den beiden Mini-Terrassenhäusern mit insgesamt vier Einheiten sollen Urlauber ab sofort dem Stadtlärm entfliehen und Ruhe in der Natur finden können. „Mentale Wellness“, nennt es Andreas Junt, Landrat und stellvertretender Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald, bei der Besichtigung.