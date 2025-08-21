Leader fördert Sitzgruppe: Ruhepausen mit Blick auf Haiterbacher Streuobst

Streuobstwiesen sind eine Leidenschaft von Gerhard Gutekunst. Davon sollen auch andere etwas haben. Eine mit EU-Mitteln geförderte Sitzgruppe bietet nun einen Ruheplatz mit Ausblick.
Die Förderkriterien aus dem Programm Leader Heckengäu erfüllt die neue Sitzgruppe im Steigäcker 2, unterhalb der L355 Richtung Talhausen gelegen. Das wird schnell klar, wenn man auf dem unbehandelten Lerchenholz Platz genommen hat. Es sollte damit das Streuobst in den Mittelpunkt gerückt und die Kommunikation gefördert werden.