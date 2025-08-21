Leader fördert Sitzgruppe: Ruhepausen mit Blick auf Haiterbacher Streuobst

Streuobstwiesen sind eine Leidenschaft von Gerhard Gutekunst. Davon sollen auch andere etwas haben. Eine mit EU-Mitteln geförderte Sitzgruppe bietet nun einen Ruheplatz mit Ausblick.

Die Förderkriterien aus dem Programm Leader Heckengäu erfüllt die neue Sitzgruppe im Steigäcker 2, unterhalb der L355 Richtung Talhausen gelegen. Das wird schnell klar, wenn man auf dem unbehandelten Lerchenholz Platz genommen hat. Es sollte damit das Streuobst in den Mittelpunkt gerückt und die Kommunikation gefördert werden.

Das Streuobst ist nur wenige Meter entfernt und macht sich auch durch von den Bäumen fallende Äpfel an diesem Abend immer wieder bemerkbar.

Auch die Kommunikation ist gegeben. Nicht nur an dem mit Stadträten und Bürgermeisterin Kerstin Brenner besetzten Tisch. Immer wieder kommen Passanten vorbei – und halten mal kürzer, mal länger für ein Schwätzchen.

Hier verbringt er viel Zeit

Dort draußen, auf seinem Gelände mit Streuobstwiese sowie weiteren, auch von der EU unterschiedlich geförderten Wiesenbereichen, verbringt Gerhardt Gutekunst, Sprecher der UBL-Fraktion im Haiterbacher Stadtrat, gerne Zeit. Fast täglich.

Auf die Idee mit der Bank wurde Gutekunst von Barbara Smith, Geschäftsführerin von Leader Heckengäu gebracht. Sie erzählte dem Haiterbacher, dass man gezielt auch die Streuobstwiesen herausstellen wolle. Ebenso würden Projekte gesucht, welche die Kommunikation förderten.

Gutekunst stellte einen Antrag auf die Förderung einer Sitzgruppe, die jedermann am Kuckuckspfad die Gelegenheit geben sollte, Rast zu machen, die Natur zu erleben und auch einen Ausblick auf Haiterbach zu genießen.

Vergabe aus Regionalbudget

Nach einem offiziellen Antrag und mehreren Mails hin und her war die Grundlage geschaffen. Am 11. März tagte der Leader-Heckengäu-Vorstand in Eberdingen und beriet über die Verteilung von insgesamt rund 135 000 Euro aus dem Regionalbudget. Dabei ging es gezielt um die Förderung von Kleinprojekten, deren Nettokosten 20 000 Euro nicht übersteigen. Die Antragstellung sei einfacher und die Förderung attraktiv.

Unter 20 Anträgen galt es eine Wahl zu Treffen. Und auch Gutekunst kam mit seinem Projekt, das knapp über 2000 Euro liegt, zum Zuge. 80 Prozent der Kosten für die neue Sitzgruppe mit einem Tisch, zwei Bänken und zwei einzelnen Sitzen werden somit von Fördermitteln getragen.

Ein kleines Schildchen an der Bank verweist auf den Kuckuckspfad, ein Hinweis auf das Leader-Projekt soll noch folgen.

Auch Heimat- und Geschichtsverein bedacht

In der gleichen Vergaberunde wurde übrigens auch der Heimat- und Geschichtsverein Beihingen mit Fördermitteln bedacht. Er kann nun ein kleines Gebäude errichten, um eine historische Viehwaage darin unterzubringen und sie so den Besuchern des Heimatmuseums zu zeigen.

Gutekunst kann sich gut vorstellen, sein Gelände auch für weitere Aktionen rund um Streuobst zu öffnen. So könnten Ralf Frisch und Olaf Höger-Martin dort auch Schnittkurse anbieten. Auch dann kann die Sitzgruppe für eine Verschnaufpause zwischendurch herhalten.