Die jüngste Auswahlsitzung der Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald fand diesmal im großen Sitzungssaal im Landratsamt Calw statt.

Neben den Gremiumsmitgliedern waren auch alle Antragsteller anwesend, um ihre Projekte dem Auswahlgremium persönlich vorzustellen, wie die Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald mitteilt.

Der Vorsitzende der Aktionsgruppe, Frank Wiehe, zeigte sich begeistert „über das große Engagement und die innovativen Projekte, die das Potenzial haben, die touristische Attraktivität der Region und die Lebensqualität im Nordschwarzwald nachhaltig zu stärken.“

Zukunftsweisend für den Nordschwarzwald

Zu den ausgewählten Projekten gehören Chalets und Ferienhäuser in Bad Rippoldsau und Alpirsbach, die in Holzbauweise unter Einsatz von heimischen Rohstoffen errichtet werden – naturnah, ressourcenschonend, komfortabel, smart und familienfreundlich.

Um das Bauen mit heimischem Holz geht es auch bei einem Wissenstransferprojekt, das in Kooperation der beiden Leader-Landkreise Calw und Freudenstadt zusammen mit der Architektenkammer Baden-Württemberg und der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg umgesetzt werden soll. In Form einer Ist-Analyse soll die regionale Wertschöpfungskette „Bauen mit Holz“ eingehend untersucht werden, um Rückschlüsse für künftige Entwicklungen zu ziehen und nachhaltige Strategien zu erarbeiten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den mehrgeschossigen Holzbau gerichtet.

Großen Anklang bei der Aktionsgruppe fand auch ein deutsch-finnisches Austauschprojekt, bei dem die drei Leader-Regionen Nordschwarzwald, Mittelbaden und Ortenau mit drei finnischen Leader-Regionen kooperieren, und bei dem Themen wie Klima, Umwelt und Natur im Mittelpunkt stehen. Mit im Boot die „Young Explorers“ vom Nationalpark Schwarzwald. Unterstützt wird das Projekt zudem vom Freundeskreis Nationalpark Schwarzwald.

Bisher einzigartig in der Region ist das Projekt eines Antragstellers aus Alpirsbach. Dort entsteht in den leerstehenden Räumen der ehemaligen Schreinerei auf dem Sulzberg eine Kinomischregie. Das bedeutet, dass dort zukünftig aktuelle Kinofilme, TV- und Streaming-Serien sowie Kurzfilme final abgemischt werden können. Das Studio wird dann auch allen Kunstschaffenden des Gewerbes zur Verfügung stehen.

Ein Projekt, welches das Freizeitangebot der Region stärken wird, ist die Errichtung eines Abenteuer-Golfparks im Monbachtal in Bad Liebenzell. In dem erlebnisorientierten Golfpark werden auch Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen hinsichtlich Umwelt- und Naturschutzthemen eingearbeitet und auf diese Weise spielerisch vermittelt. Die Maßnahme steht aktuell jedoch noch unter dem Vorbehalt der Zuweisung weiterer Landesmittel. Auf eine Freigabe dieser Mittel hofft man spätestens im Dezember.

Alle Fördermittel vollständig gebunden

Mit den ausgewählten Projekten konnten alle für die Sitzung aufgerufenen Mittel gebunden werden. Damit fließen letztlich rund 800 000 Euro an Fördermitteln der EU sowie des Landes Baden-Württemberg in die Region. Damit verbunden ist ein Investitionsvolumen von über 2,7 Millionen Euro.