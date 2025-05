Der Fashion-Flohmarkt an der TEXOVERSUM LDT Nagold geht in die dritte Runde.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht der Fashion Flohmarkt der TEXOVERSUM LDT Nagold in die dritte Runde. Am Samstag, 17. Mai, von 10 bis 14 Uhr, heißt es wieder: stöbern, entdecken, und tolle Schnäppchen ergattern.

Der Flohmarkt bietet etwas für jeden Geschmack: Von trendigen Vintage-Schätzchen über hochwertige Stoffe, Mannequins, Besteck und Geschirr bis hin zu zahlreichen Ständen privater Anbieter. Hier gibt es einzigartige Fundstücke und Lieblingsstücke zu entdecken – stöbern ist ausdrücklich erwünscht.

Es gibt noch einige freie Tische. Wer will, kann noch mitmachen und unter Telefon 07452/84090 einen Tisch reservieren. Der Eintritt ist frei, und es lohnt sich für alle, die auf der Suche nach modischen Highlights und individuellen Schätzen sind.

TEXERIA sorgt für das leibliche Wohl

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die TEXERIA bietet Snacks und Getränke, so dass die Besucher in entspannter Atmosphäre shoppen können, dieses Jahr kann man auch Tische in der Texeria als Stand anmieten.

Die Tische in der Aula und der TEXERIA sind für die Verkäufer kostenlos, dafür wird um eine Spende für aktuelle Projekte der Texer gebeten.