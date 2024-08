An der Akademie Texoversum LDT Nagold feierte ein neuer Jahrgang seinen Abschluss.

Die Akademie „Texoversum LDT“, ein Leuchtturm der Ausbildung in der Fashionbranche, feierte ihre glanzvolle Abschlussveranstaltung samt Zeugnisvergabe. Die festliche Zeremonie markierte den Höhepunkt für die Absolventen, die sich auf ihre nächsten Schritte in der Modewelt vorbereiten.

Als Bildungseinrichtung für Betriebswirtschaftslehre (BWL), Marketing und Textilien/Warenkunde, integriert die Texoversum LDT Nagold Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in ihr Curriculum. Diese Kombination aus tiefgehender Theorie und praxisnaher Ausbildung, gepaart mit einem weitreichenden Branchennetzwerk, hat die Absolventen zu begehrten Fachkräften in der Fashionbranche gemacht.

Bettina Grüninger: „Eine beeindruckende Leistungsdichte“

Die Zeugnisverleihung war ein besonderer Moment, um die außergewöhnlichen Leistungen der Studierenden zu würdigen. Diese haben sich durch ihre Kreativität, hohe Einsatzbereitschaft und Innovationskraft hervorgetan. „Unsere praxisorientierte Lehre und der Fokus auf aktuelle Branchenthemen haben es uns ermöglicht, eine beeindruckende Leistungsdichte bei unseren Studierenden zu erreichen,“ erklärte Bettina Grüninger, Leiterin der Akademie Texoversum LDT Nagold. „Unsere Absolventen sind bestens gerüstet, um die Fashionbranche mit frischen, nachhaltigen Ideen und innovativen Ansätzen zu bereichern.“

Einige der frisch gebackenen Absolventen werden bald nach Nagold zurückkehren, um ihr Studium im Bachelor-Programm für Fashion Management fortzusetzen. Das kommende Wintersemester, das am 1. Oktober beginnt, ist nahezu ausgebucht. Ein neuer Jahrgang talentierter Studierender wird an die Akademie Texoversum LDT strömen und den legendären Texer-Spirit nach Nagold bringen.

Über die Akademie Texoversum LDT:

Die Akademie Texoversum LDT gilt als führende Institution in der Fashion-Ausbildung, mit Schwerpunkten in den Bereichen BWL, Textilien, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Dank eines starken Netzwerks innerhalb der Branche und einer hervorragenden Ausbildungsqualität, sind die Absolventinnen und Absolventen der Akademie bestens darauf vorbereitet, erfolgreiche Karrieren in der Modeindustrie zu starten.