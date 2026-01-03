LBV-Präsidentin Michalke: Wie die Beihilfeanträge der Beamten beschleunigt werden

Die langwierige Bearbeitung der Beihilfeanträge hat viel Ärger bei Beamten und Pensionären erzeugt. Die Chefin des Landesamts für Besoldung und Versorgung sieht die Phase überwunden.

Die teils Monate dauernde Bearbeitung der Beihilfeanträge war für viele Beamte und Pensionäre ein Dauerärgernis – das Warten aufs Geld ließ die Wogen hochgehen, weil das Landesamt für Besoldung und Versorgung mit Sitz in Fellbach der Antragsflut kaum Herr wurde. Nun aber stellt die LBV-Präsidentin Anne Katrin Michalke fest, dass sich das Blatt gewendet hat.

Frau Michalke, hätten Sie bei Ihrem Amtsantritt Mitte 2022 gedacht, dass Sie an die Spitze einer so umstrittenen Behörde stehen werden?

„Umstritten“ möchte ich so nicht stehen lassen. Von vielen zufriedenen Kunden bekommen wir auch Lob. Wir sind eine Massenverwaltung, und die öffentlich aufgearbeiteten Probleme können Einzelfälle sein. Seitdem ich hier bin, habe ich erfahren, dass die Bearbeitung von Anträgen mitunter wesentlich komplexer ist, als es von außen aussieht. Zudem stehen wir vor der Herausforderung, dass die Gesetzgebung teils in hoher Taktung erfolgt und auf Einzelfallgerechtigkeit ausgerichtet ist, was uns manchmal auch Schwierigkeiten bereitet.

Es sind aber ziemlich viele Einzelfälle?

Vor allem in den Jahren 2023 und 2024 habe auch ich als Amtsleiterin enorm viele Beschwerden erhalten – und ich sorge dafür, dass strittige Fälle entsprechend behandelt werden. Das alles hat sich aber sehr beruhigt, was mich für die engagierten Mitarbeiter sehr freut. Ich bin stolz drauf, was dieses Haus im vorigen Jahr geleistet hat.

Demnach haben Sie das Blatt gewendet?

In der Beihilfebearbeitung haben wir großen Erfolg gehabt. Vor einem Jahr standen wir bei einer Bearbeitungszeit für den ältesten unbearbeiteten Antrag bei über acht Wochen – jetzt stehen wir bei weniger als zwei Wochen. Durchschnittlich hat die Bearbeitungszeit im Jahr 2024 knapp mehr als 20 Arbeitstage betragen, 2025 haben wir im Durchschnitt rund 15 Arbeitstage erreicht. Dass die einzelnen Bearbeitungszeiten auseinanderlaufen, ist auch dem Arbeitsprozess geschuldet. Bei komplexeren Aufwendungen nach Klinikaufenthalten oder Heilbehandlungen dauert es nach wie vor länger als bei einer automatisierten Bearbeitung. Und je mehr Belege der Kunde sammelt, desto größer ist das Risiko, dass manuell geprüft werden muss, dann kommt der ganze Antrag auf den Stapel.

Was hat denn den Fortschritt gebracht?

Sowohl im Bereich der Besoldung und Versorgung als auch der Beihilfe sind wir sehr weit digitalisiert. Nur ein kleinerer Teil von etwa 20 Prozent der Belege wird noch manuell geprüft. Wenn beispielsweise nur Arztrechnungen und Rezepte eingereicht werden und es keine Ausleseprobleme gibt, kann der Antrag voll automatisiert verarbeitet werden. Dann ist er in weniger als einer Woche durch. Ohne künstliche Intelligenz in der Belegauslesung hätten wir die enorm gestiegene Arbeitsmenge schon in den vergangenen Jahren nicht bewältigen können. Seit Einführung der Beihilfe-App im Jahr 2021 ist zudem die Anzahl der Belege pro Antrag zurückgegangen.

Ist das so eine Art Umerziehungsprozess bei einer wenig onlineaffinen Klientel im Bereich der Versorgungsempfänger?

Die Gruppe der App-Nutzer wächst immer weiter, das gelingt also sehr gut. Wir haben dieses Jahr eine Quote von über 50 Prozent App-Einreichungen. Insgesamt sind es jetzt weniger als 30 Prozent, die noch mit Papier kommen.

Haben Sie Zielzahlen für 2026?

Wir sind sehr zufrieden mit dem erreichten Bearbeitungsstand. Es wäre großartig, wenn wir den halten könnten. Ich orientiere mich aber an der Landtagsvorgabe von durchschnittlich 20 Arbeitstagen in der Bearbeitung, denn wir werden eine weiter wachsende Zahl von Anträgen und Belegen erleben. 2025 hatten wir eine Steigerung der Anträge um zwölf Prozent und der Belege um fünf Prozent – das wird in etwa so anhalten. Insofern müssen wir auch realistisch sein, was das Haus leisten kann. Aus meiner Sicht sind vier Wochen Bearbeitungszeit aber auch eine Schmerzgrenze – wir müssen darauf schauen, was für den Kunden noch zumutbar ist, der das Geld ja vorstrecken muss. Wobei wir ihm mit der qualifizierten Abschlagszahlung, die später mit dem endgültig festgestellten Erstattungsbetrag verrechnet wird, schon eine Erleichterung verschaffen.

Manche Kunden fühlen sich bei Anrufen auf der Telefonhotline unfreundlich abgefertigt. Ein Problem für Sie?

Ich habe auch davon gehört, glaube aber, dass es Einzelfälle sind. Zeitweise waren wir telefonisch schwer erreichbar, weil wir uns auf die Antragsbearbeitung konzentriert haben. Verständlicherweise ist der Kunde schon unzufrieden, wenn er lange in der Warteschleife hängt. Und manchmal gibt es auch eine Dynamik in so einem Gespräch. Wichtig ist mir: Jede Beschwerde wird ernst genommen, wir gehen dem nach. Ich glaube nicht, dass die Zugewandtheit unserer Mitarbeiter ein flächendeckendes Problem ist.

Welche personellen und organisatorischen Umbaumaßnahmen haben besonders gewirkt?

Da haben verschiedene Bausteine den Fortschritt gebracht. Schon 2023 haben wir mit einer Einstellungsoffensive begonnen. Die Stellen kamen dann mit dem Doppelhaushalt 2025/26. So konnten wir noch mehr eigenes Personal aufbauen. Wir haben intern organisatorische Maßnahmen ergriffen. Und es läuft noch ein Pilotverfahren, für den der Haushaltsgesetzgeber jetzt die Mittel bereitgestellt hat – damit haben wir in diesem Jahr erstmals Dienstleister beauftragt, bestimmte Belege in der Beihilfe mit zu prüfen und zu bearbeiten. Der Bescheid wird dann weiterhin hier im Hause abgeschlossen.

Sie haben etliche Quereinsteiger eingestellt?

Genau, viele wegen der Vorkenntnisse aus den Gesundheitsberufen – ferner gewinnen wir Personal aus dem kaufmännischen Bereich. Das hat sich absolut bewährt. Die Einstellungsoffensive läuft auch noch, denn wir haben für voriges Jahr 30 Stellen bewilligt bekommen und für dieses Jahr 32 Stellen. Diese haben wir im Vorgriff auch weitgehend besetzt. Das ist ein erheblicher Einarbeitungsaufwand, denn neue Kräfte müssen sich vor allem das Beihilferecht erarbeiten.

Sind Sie mit dem Personalstand zufrieden oder benötigen Sie noch mehr Leute wegen des Antragszuwachses?

Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Einzelne Stellen sind uns bisher nur befristet zugestanden worden und können wieder wegfallen. Da wäre mein Ziel, dass wir sie auf Dauer halten können.

Die Bearbeitungszeiten sind ein politischer Vorgang geworden – mit Petitionen an den Landtag zum Beispiel. Wie groß ist der politische Druck auf Sie?

Sicherlich gibt es da einen Informationsbedarf – das ist ja die Aufgabe der Politik. Wir werden auch aufgefordert, zu Landtagsanfragen Stellung zu nehmen. Ich habe aber eine sehr große Unterstützung vom Finanzministerium wahrgenommen – etwa bei der Aufstellung des Doppelhaushalts. Und wir sind mit dem Ministerium in der Abstimmung über weitere Verbesserungen.

Chefin eines großen Dienstleisters

Aufstieg

Die gebürtige Böblingerin Anne Katrin Michalke (47) führt das Landesamt für Besoldung und Versorgung seit August 2022. Davor war sie gut 18 Jahre in der Finanzverwaltung tätig. So leitete sie das Personalreferat im Finanzministerium und hatte Führungsaufgaben in der Steuerverwaltung. Zudem war die Volljuristin Justiziarin beim Landesbetrieb Vermögen und Bau.

Behörde

Das LBV ist zentraler Dienstleister für die Besoldung und Versorgung der rund 470 000 aktiven Beamten, Ruhestandsbeamten sowie Arbeitnehmer des Landes.