LBV-Präsidentin Michalke: Wie die Beihilfeanträge der Beamten beschleunigt werden

Die langwierige Bearbeitung der Beihilfeanträge hat viel Ärger bei Beamten und Pensionären erzeugt. Die Chefin des Landesamts für Besoldung und Versorgung sieht die Phase überwunden.
Die teils Monate dauernde Bearbeitung der Beihilfeanträge war für viele Beamte und Pensionäre ein Dauerärgernis – das Warten aufs Geld ließ die Wogen hochgehen, weil das Landesamt für Besoldung und Versorgung mit Sitz in Fellbach der Antragsflut kaum Herr wurde. Nun aber stellt die LBV-Präsidentin Anne Katrin Michalke fest, dass sich das Blatt gewendet hat.