Lawinenabgang am Feldberg Verschüttete 27-Jährige stirbt im Krankenhaus

Jugendliche haben sich verlaufen

Für die Bergwacht war es nicht der einzige Einsatz wegen Schneewanderern auf dem Feldberg am Wochenende: Am Samstag mussten die Helfer eine Jugendgruppe suchen, die am Nachmittag aufgebrochen war und sich abseits des Wanderwegs verirrt hatte. Per Telefon lotsten die Rettungskräfte die 12- bis 14-Jährigen nach Polizeiangaben bei völliger Dunkelheit nach St. Blasien (Landkreis Waldshut) und nahmen sie dort unversehrt in ihre Obhut.

Die Polizei warnte in der Mitteilung davor, das Feldberggebiet zu unterschätzen und auf eigene Faust das Gebiet abseits der markierten Wege zu erkunden. Der 1493 Meter hohe Gipfel ist der höchste Berg der deutschen Mittelgebirge und ein beliebtes Ausflugsziel.