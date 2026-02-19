Lawinen in Österreich: Tödlich verunglückter Snowboarder stammt nicht aus dem Kreis Lörrach
Die Lawinengefahr ist derzeit sehr hoch. Foto: -/BERGRETTUNG SALZBURG/APA/dpa

Im Westen Österreichs herrscht hohe Lawinengefahr. In Tirol wurden mehr als 30 Lawinen gezählt. Drei Wintersportler starben - zwei davon aus Baden-Württemberg.

Ein 42-jähriger Snowboarder, ein Skitourengeher aus dem Ostalbkreis sowie ein Niederländer wurden am Mittwoch in Österreich von Lawinen erfasst und getötet. Die Deutsche Presseagentur hatte den 42-jährigen Familienvater im Landkreis Lörrach verortet, der Mann stammt aber aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, wie die Polizei Voralberg auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte.

 

Im Westen Österreichs herrsche hohe Lawinengefahr. Der Snowboarder war mit seinem 15-jährigen Sohn im Skigebiet Sonnenkopf abseits gesicherter Pisten unterwegs, wie die Polizei berichtete. Der Vater wurde laut Polizei von einer Lawine mitgerissen. Der Sohn alarmierte die Rettungskräfte, doch sein Vater konnte erst nach einer Stunde gefunden werden und starb noch an der Unglücksstelle.

 