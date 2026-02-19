Lawinen in Österreich: Tödlich verunglückter Snowboarder stammt nicht aus dem Kreis Lörrach

Im Westen Österreichs herrscht hohe Lawinengefahr. In Tirol wurden mehr als 30 Lawinen gezählt. Drei Wintersportler starben - zwei davon aus Baden-Württemberg.
Ein 42-jähriger Snowboarder, ein Skitourengeher aus dem Ostalbkreis sowie ein Niederländer wurden am Mittwoch in Österreich von Lawinen erfasst und getötet. Die Deutsche Presseagentur hatte den 42-jährigen Familienvater im Landkreis Lörrach verortet, der Mann stammt aber aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald, wie die Polizei Voralberg auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte.