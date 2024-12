Lawine in der Türkei: Ein Toter bei Lawinenunglück in der Türkei

Istanbul - Bei einem Lawinenunglück in der Türkei ist ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Dies teilte das Gesundheitsministerium mit. Bei dem Toten handele es sich um einen Sportler der türkischen Judo-Jugendnationalmannschaft, wie das Ministerium auf X bestätigte. Der 16-Jährige sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden, dort aber gestorben, meldete der staatliche Rundfunk TRT. Der Zustand der vier Verletzten sei nicht lebensbedrohlich, hieß es weiter.

Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge am Samstag in einem beliebten türkischen Wintersportort auf dem Berg Palandöken. Der 3.271 Meter hohe Berg liegt in der Provinz Erzurum im Osten des Landes.

Lesen Sie auch

Bei den vier Verletzten handele es sich ebenfalls Mitglieder der Jugendnationalmannschaft, teilte der Gouverneur von Erzurum, Mustafa Ciftci, mit. Insgesamt seien 15 Mannschaftsmitglieder am Morgen in dem Gebiet unterwegs gewesen, als das Unglück geschah. Aufnahmen des Senders TRT zeigten unter anderem den Moment, in dem die Lawine in großer Höhe abging.