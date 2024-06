1 Kampfflugzeug „Tornado“ Foto: dpa/Jens Büttner

Am Montag flogen Militärmaschinen vom Typ „Tornado" über Hermann-Hesse-Stadt. Was war der Anlass?









Am Montagmorgen gegen 11 Uhr flogen gut hörbar Militärmaschinen über Calw. Was war der Grund? Unterwegs waren zwei Tornados des Taktischen Luftwaffengeschwaders 52 „I“, teilt Marc Reuschl, Sprecher der Bundeswehr auf Anfrage mit. „Diese sind im Rahmen des täglichen Routineübungs- und Ausbildungsflugbetriebs in unterschiedlichen Höhen geflogen“.