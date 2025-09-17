Lautes Knallen: Darum gab es am Dienstagabend in Balingen ein Feuerwerk

Ein Feuerwerk erhellte am späten Dienstagabend den Balinger Nachthimmel begleitet von minutenlangem lauten Knallen. Was war der Anlass für das Feuerwerk?
Ob schon schlafend im Bett, oder noch unterwegs: Ein farbenfrohes und laut knallendes Feuerwerk am späten Dienstagabend hat in Balingen die Blicke auf sich gezogen. Da weder Silvester noch ein bekanntes Großevent in der Eyachstadt stattfand – für gewöhnlich gibt es Feuerwerke beispielsweise zum Abschluss des Rummels an Pfingsten oder zum RV-Bang-Festival – mag sich der ein oder andere gefragt haben, warum geböllert wurde.