Lautes Knallen: Darum gab es am Dienstagabend in Balingen ein Feuerwerk

Ob schon schlafend im Bett, oder noch unterwegs: Ein farbenfrohes und laut knallendes Feuerwerk am späten Dienstagabend hat in Balingen die Blicke auf sich gezogen. Da weder Silvester noch ein bekanntes Großevent in der Eyachstadt stattfand – für gewöhnlich gibt es Feuerwerke beispielsweise zum Abschluss des Rummels an Pfingsten oder zum RV-Bang-Festival – mag sich der ein oder andere gefragt haben, warum geböllert wurde.

In der Facebookgruppe „Stadtgeflüster Balingen“ stellte eine Userin diese Frage – „Was ist das für ein Feuerwerk – an die Community. Beantworten konnte dies keiner der Facebooknutzer, doch die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Die einen freuten sich über das Farbspektakel am Himmel, andere beklagten sich über den Lärm nach 22 Uhr. Manche fragten sich auch, wo denn die Polizei geblieben ist.

Gewerblicher Anlass

Antworten weiß Dennis Schmidt, Sprecher der Stadt Balingen. Das Feuerwerk sei von einem Pyrotechniker auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in der Albrechtstraße gezündet worden und vorschriftsgemäß bei der Stadtverwaltung angemeldet gewesen. „Das Feuerwerk wurde anlässlich eines gewerblichen Anlasses gezündet“, erklärt Schmidt und zwar im Zeitraum von 22.15 bis 22.30 Uhr. In der Facebookgruppe berichten User davon, dass der Parkplatz mit Flatterband abgesperrt gewesen sei.

Keine Abschussgenehmigung einholen

Einige wenige Nachfragen oder gar Beschwerden seien bis Mittwochmorgen bei der Stadtverwaltung eingegangen, meint Schmidt und betont, dass professionelle Pyrotechniker bei der Stadtverwaltung keine Abschussgenehmigung einholen müssen, wohl aber das Feuerwerk anzeigen. In Fällen, in denen ein Feuerwerk ohne Anmeldung gezündet wird, handelt es sich laut Dennis Schmidt um Ordnungswidrigkeiten.