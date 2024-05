1 Das als Fotomotiv beliebte Wahrzeichen von Lauterbrunnen: der Wasserfall Staubbachfall. Foto: Thomas Burmeister/dpa

Venedig macht's, jetzt denkt auch Lauterbrunnen darüber nach: eine Eintrittsgebühr für Tagestouristen.









Lauterbrunnen - Das pittoreske Schweizer Bergdorf Lauterbrunnen ächzt unter einer bestimmten Sorte Touristen: denjenigen, die nur für ein Handy-Foto schnell vorbeikommen und wieder fahren. Die Gemeinde denkt nun darüber nach, ob sie wie Venedig als erste in der Schweiz eine Eintrittsgebühr einführen kann. "Wir brauchen eine Lösung, es muss eine Lenkungsmaßnahme her", sagte Gemeindepräsident Karl Näpflin der Deutschen Presse-Agentur. Die Überlegungen hatten in den Schweizer Medien großes Echo gefunden.