1 Bürgermeister Norbert Swoboda (rechts) gratuliert den beiden Ärzten Patricia und Stefan Schapschröer in der renovierten Praxis im Unterdorf. Foto: Ziechaus

Als "zweites feierliches Ereignis für die Gesundheitsfürsorge in Lauterbach" konnte Bürgermeister Norbert Swoboda zur Praxiseröffnung von Patricia und Stefan Schapschröer gratulieren.















Lauterbach - Die beiden jungen Ärzte haben die neu renovierte Praxis von Andreas Reeb im Unterdorf 30 übernommen. Nach der Wiedereröffnung der Kur-Apotheke durch Apotheker Emile Epagna und seiner Partnerin Yeni Mundos Santos sei das Angebot für die Daseinsfürsorge in Lauterbach wieder auf lange Zeit gesichert, sagte Swoboda.

Förderung möglich

In der neuen Praxis Schapschröer werden die bisherigen Praxen Reeb im Unterdorf und Geprägs am Rathausplatz seit Oktober zusammengeführt. Hier bestehe bis 2026 im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme Ortskern III die Möglichkeit, Baumaßnahmen bis zu einer Fördergrenze von 200 000 Euro zu unterstützen, stellte Norbert Swoboda in Aussicht.

Mit der Sicherstellung der medizinischen Versorgung auch für die Seniorenresidenz könne er mit Stolz feststellen, "unser Dorf hat Zukunft". Zudem werde Andreas Reeb seine Tochter und seinen Schwiegersohn in der Praxis unterstützen und weiterhin als Betriebsarzt fungieren. Außerdem werden die beiden Ärzte das bisherige Team übernehmen.

Nahversorgung gesichert

So könne er zum Ende seiner Amtszeit zufrieden feststellen, dass in Lauterbach neben der medizinischen auch die Nahversorgung mit Bäckereien und Metzger gesichert sei.