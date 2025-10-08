Lauterbacher Kindergärten: Alle Stellen sind besetzt

1 Im Moment gibt es genügend Kindergartenplätze in Lauterbach und Sulzbach. Foto: Dold Die Kindergartenbedarfsplanung war Thema im Gemeinderat.







Die Kindergartenbedarfsplanung war Thema im Lauterbacher Gemeinderat. Zum letzten Stichtag waren 102 Kinder angemeldet. Möglich sind 121 Betreuungsplätze, so dass noch Kapazitäten vorhanden sind. Das Angebot solle daher unverändert gelassen werden, sagte Kämmerer Karl-Heinz Villinger im Gemeinderat. Bei Bedarfsänderungen müsse aber reagiert werden.Die Einschulungen würden im laufenden Jahr die Neuanmeldungen im Kindergarten in etwa ausgleichen. Daher reichten die Kindergartenplätze derzeit gut aus.