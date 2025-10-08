Lauterbacher Kindergärten: Alle Stellen sind besetzt
Im Moment gibt es genügend Kindergartenplätze in Lauterbach und Sulzbach. Foto: Dold

Die Kindergartenbedarfsplanung war Thema im Gemeinderat.

Die Kindergartenbedarfsplanung war Thema im Lauterbacher Gemeinderat. Zum letzten Stichtag waren 102 Kinder angemeldet. Möglich sind 121 Betreuungsplätze, so dass noch Kapazitäten vorhanden sind. Das Angebot solle daher unverändert gelassen werden, sagte Kämmerer Karl-Heinz Villinger im Gemeinderat. Bei Bedarfsänderungen müsse aber reagiert werden.Die Einschulungen würden im laufenden Jahr die Neuanmeldungen im Kindergarten in etwa ausgleichen. Daher reichten die Kindergartenplätze derzeit gut aus.

 

Alle Stellen besetzt

Martin King erkundigte sich über die Personalsituation in den Kindergärten. Diese sei immer schwierig, erklärte Villinger. Daher würden befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete umgewandelt. Kindergartenleiterin Theresia Buchholz informierte, dass im Moment genügend Personal vorhanden sei. „Alle Stellen sind besetzt“, konnte sie berichten. Erfahrungsgemäß könne sich das durch Wechsel beim Personal und Arbeitsaufnahme andernorts aber auch äußerst schnell wieder gänzlich ändern.

 