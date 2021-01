Lauterbacher Biathletin Janina  Hettich überzeugt auch  läuferisch  

Deutsches Biathlonteam verbessert sich

Leicht verbessert, jedoch mannschaftlich noch ausbaufähig, zeigte sich das gesamte deutsche Biathlonteam. Franziska Preuß war mit einer gleichmäßig sehr guten Leistung in der Loipe und beim Schießen auf Rang 6 (1 Fehler + 0:34 Minute) wieder beste deutsche Biathletin. Durch drei Schießfehler verpasste Denise Herrmann als 15. (+ 1:07 Minute) eine Spitzenplatzierung. Gut erholt zeigte sich Maren Hammerschmidt auf Rang 17. (0 Fehler + 1:09 Minute). Weiter etwas hinterher hinkt Vanessa Hinz, die mit dem 31. Platz (1 Fehler + 1:30 Minute) nicht zufrieden war. Abgeschlagen auf Rang 80 beendete Anna Weidel (3 Fehler + 3:25 Minute) den zweiten Sprint von Oberhof.

28 Weltcup-Punkte

Mit diesem erneut tollen Ergebnis sicherte sich Janina Hettich weitere 28 Weltcuppunkte und rückte in der Gesamtwertung mit 181 Punkte auf Rang 22 vor. Durch die Platzierung unter den besten 25 ist ihr der Startplatz im Massenstart am Sonntag, um 15 Uhr sicher. Auch für die Damen-Staffel am Samstag um 14.45 Uhr hat sich die Lauterbacherin mit der ausgezeichneten Sprintleistung erneut ins Gespräch gebracht. Die Nominierung für die Staffel steht jedoch noch aus.

Glücklich zeigte sich Janina Hettich nach dem Sprint vor allem "dass es beim Schießen nach wie vor optimal läuft." Auch auf ihre läuferische Leistung kann sie stolz sein, "wenn auch die schwere Strecke in Oberhof, vor allem in der letzten Runde, alles abverlangt", fügte sie an.