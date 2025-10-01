Lauterbacher auf Tour: So weit schweiften die Blicke in die Ferne

1 Die Gruppe am Schauinsland-Turm Foto: Schwarzwaldverein Ziel des Schwarzwaldvereins Lauterbach war Oberried im Dreisamtal.







Zuerst ging es bis zum Steinwasenpark. Beim Schniederlehof Bauernhaus-Museum hatte man einen schönen Blick Richtung Hofgrund. Der Hof wurde 1593 erbaut. Nach einer Rast ging es zum Schauinslandturm (Foto), wo das Panorama vom Feldberg über den Kandel zu den Vogesen genossen wurde. Weiter ging es zur Rappeneckhütte. Die Übernachtung war im Gasthaus Bären in Zarten. Am zweiten Tag wurde über den Felsenweg bis zur auf 1300 Metern Höhe gelegenen Erlenbacher Hütte mit Feldbergblick gewandert.