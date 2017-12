Lauterbach Zuschuss beantragt

Lauterbach. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats befürwortete das Ratsgremium den Vorschlag der Verwaltung, für den Bereich Schulhof und Schulgasse einen Zuschussantrag an den Ausgleichsstock zu stellen und beim Regierungspräsidium (RP) Freiburg einzureichen. Die Gemeinde erhofft sich dabei Fördermittel in Höhe von 356 000 Euro.