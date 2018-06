Lauterbach Zu den Perlen Südböhmens

Lauterbach. So erlebten 40 Kunstfreunde eine abwechslungsreiche Reise, die sie laut Mitteilung über die Fugger­stadt Augsburg und das schöne Landshut nach Südböhmen führte. Augsburg stand mit dem Goldenen Saal und der Fuggerei ebenso auf dem Programm wie ein Besuch des Rathaussaals in Landshut und eine Schifffahrt in Passau.

Südböhmen war der erste Schwerpunkt und es war wie eine Reise in vergangene Tage. In Budweis erlebte die Gruppe den großen, mit Lauben umgebenen Marktplatz, wo noch die Zeit der Donaumonarchie spürbar war. Anschließend zeigte sich das in einer Teichlandschaft gelegene Städtchen Wittingau (heute Trebon) mit seinem bildschönen Marktplatz und Häusern wie von Hand gemalt.

Teltsch gehört zum Unesco-Weltkulturerbe