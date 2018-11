Lauterbach Zeitlebens ein leidenschaftlicher Sänger gewesen

Der leidenschaftliche Sänger wurde im Ort "Sattlerfranz" genannt. Er fühlte sich als ein echter Sohn des Schwarzwalds, der seine Heimat über alles liebte.

Aufgewachsen ist er im elterlichen Haus an der Straße nach Sulzbach, nahe der einstigen Dorfschule am Bergle. Die Kindheit und Jugendjahre verbrachte er in inniger Verbundenheit mit seiner Schwester Maria, die wie er selbst, eine gute Stimme hatte. Nicht umsonst sei erwähnt, dass beide mit ihrem Gesang oft den Schulunterricht störten und somit ein Vorbild der übrigen Schüler waren.

Zu dieser Zeit war ein Herr Kneer ein guter Musiklehrer der Schule, der auch die Leitung des Kirchenchors Lauterbach inne hatte. So war es ganz selbstverständlich, dass Kinder schon frühzeitig auf den Kirchenchor aufmerksam gemacht und in der Folge zeitlebens eifrige Sänger wurden.