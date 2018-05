Lauterbach Zahl der Übernachtungen steigt deutlich

Lauterbach (md). Waren im Jahr 2016 noch 43 724 Übernachtungen zu verzeichnen, so waren es 2017 bereits 48 657 – ein sattes Plus von 11,2 Prozent. "Der Aufwärtstrend hält an dank unserer guten Leistungsanbieter", konstatierte Bürgermeister Norbert Swoboda. Der absolute Tiefpunkt habe vor einigen Jahren bei 30 000 Übernachtungen pro Jahr gelegen. Die Zahl der Ankünfte steigerte sich binnen Jahresfrist von 13 350 auf 14 625 Personen.