Lauterbach "Winterzauber" auch ohne Schnee

Das Gesangstrio "Facing Markstein" mit Bettina und Michael Armbruster und Gudrun Brucker erklärten, die Musik bewege alle und so sangen sie in österreichischem Dialekt "Es wird scho glei dumpa" und mit Akkordeon- und Gitarrenbegleitung "Wo sann denn heut die Schafersbuam". Am Akkordeon glänzte hierbei Michael Armbruster und an der Gitarre Yannik Graf.

Ein für Blasorchester sehr schweres Stück "Bright Eyes", mit solistischen Elementen, wurde danach begeisternd gespielt.

Beim Stück "Nimm dir Zeit nachzudenken" berichtete vorweg Bettina Armbruster über persönliche Erlebnisse beim vorweihnachtlichen Einkauf in einem Supermarkt.

Wie gehen wir mit den weihnachtlichen Ressourcen um, fragte Tobias Brucker? Die Antwort gab die Musikkapelle recht kräftig mit "I saw Mammy kissing Santa Claus" und "Facing Markstein" sang danach "Rocking around the Christmas Tree".

Bei "Away in a Manger" wurden die Interpreten von Solisten und mit Gitarre ergänzt. Auf das berauschende Flügelhorn-Solo von der Empore von Dominik Moosmann "Camille", brandete erneuter Beifall auf. Bei "Roschmarie", mit dem kompletten Musikverein als stimmgewaltige Sängerinnen und Sängern und "Les Cloches du Hameau" war schließlich eine Zugabe fällig.

Recht eindrucksvoll wurde danach zum Schluss vom Orchester und dem ganzen Ensemble "Stille Nacht, heilige Nacht" interpretiert.