Lauterbach Weitere Windräder sind denkbar

Lauterbach. Unmittelbar an der Gemarkungsgrenze zu Tennenbronn und Hornberg könnten dort zwei neue Windkraftanlagen entstehen plus je eine weitere auf Gemarkung Tennenbronn und Hornberg. So weit ist es aber noch lange nicht.

Dieser Standort ist nun erst einmal in den Flächennutzungsplan aufgenommen. "Es gibt aber noch kein Baugesuch", erklärte Bürgermeister Norbert Swoboda. Zudem bräuchte es einen Bebauungsplan, um tatsächlich Windräder errichten zu können. Weise man keine solchen Konzentrationsflächen aus, dann könnten diese theoretisch überall im Gemeindegebiet entstehen, sagte der Bürgermeister. Bei der Festlegung auf den Bereich Kapfwald/Falkenhöhe könne man andere Flächen ausschließen.

Bereits 2015 gab es eine frühzeitige Beteiligung, in dem der Standort vorgesehen wurde. Ein Gutachten besagte nun, dass beim Thema Artenschutz nichts gegen die Ausweisung der Windkraftstandorte spreche. Dieses wurde von potenziellen Investoren für Windkraftanlagen in Auftrag gegeben. Ob es hier noch ein anderes Gutachten gebe, wollte Oliver Binder wisse. Er befürchtete, dass das Gutachten der Investor Belange des Artenschutzes nicht ausreichend berücksichtige. Ein weiteres Gutachten gebe es nicht, das müsste dann die Verwaltungsgemeinschaft in Auftrag geben, sagte Swoboda.