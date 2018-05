Lauterbach Weiße Farbe verschandelt die Mauer

Kriegsgräber

Die 22 Kriegsgräber sind zwar im Mittelpunkt des Friedhofs, sie sind aber in die Jahre gekommen und nicht mehr sonderlich ansehnlich. Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Eine sieht die Auflösung der Kriegsgräber vor. Die Gebeine würden dann in ein Sammelgrab überführt. Dahinter soll eine Tafel mit den Namen angebracht werden.

Die zweite Möglichkeit sieht eine neue Einfassung der Gräber und neue Holzkreuze vor, da die bisherigen schon verfault sind oder kurz davor stehen.

Hier zeigte sich der Gemeinderat gespalten. Ansgar Fehrenbacher, Rolf Buchholz und Britta Schondelmaier sprachen sich dafür aus, die Kriegsgräber als Mahnmal zu erhalten. "So könnte man die Zeit aufarbeiten, zumal es immer weniger Zeitzeugen gibt", sagte Fehrenbacher. Er könnte sich auch ein Ehrendenkmal vorstellen. Die Tendenz ging zu einer wie auch immer gelagerten zentrale Gedenkform anstatt einer Grabkammer. Nun wird man Vorschläge für eine mögliche Gestaltung einholen. Ein Landregen, der sich gewaschen hatte, beendete die Diskussion just an diesem Punkt.

Parkplätze

Unter dem Dach der Aussegnungshalle angekommen, berichtete Swoboda von der Umgestaltung des Parkplatzes. Nach der Fertigstellung gebe es möglicherweise eine Segnung mit den Pfarrern.