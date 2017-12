Lauterbach Weihnachtsdorf wird zum Treffpunkt der Generationen

In der Kinder-Kreativwerkstatt im Haus des Gastes ließen die kleinen Gäste beim Basteln und Malen ihrer Fantasie freien Lauf. Immer, wenn ein musikalischer Beitrag dargeboten wurde, stiegen Stimmung und Atmosphäre an. Das Vororchester der Musikvereine Sulzbach und Lauterbach umrahmte die launige Eröffnungsrede von Bürgermeister Norbert Swoboda und anschließend gab das Bläserensemble der Grundschule eine Kostprobe seines Könnens. Am Nachmittag spielte das Jugendorchester des örtlichen Handharmonikavereins adventliche Weisen, während der Männergesangverein an seinem Stand zum gemeinsamen Adventliedersingen aufforderte.