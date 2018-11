Lauterbach Weihnachtsdorf im Schulhof

Lauterbach. Die Baumaßnahme rund um den Rathaus-Vorplatz macht diese Änderung erforderlich. Es werden am Samstag, 8. Dezember, wiederum jede Menge Köstlichkeiten, Handwerkskunst und Unterhaltung geboten. Bürgermeister Norbert Swoboda wird den Event um 13 Uhr eröffnen. Umrahmt wird dies von der Kapelle "Minimusic", dem Vororchester der beiden Musikvereine "Eintracht" und "Harmonie". Von 14 bis 17 Uhr ist die "Kinder-Kreativ-Werkstatt" geöffnet. Die Kinder des Geschwister-Heine-Kindergartens singen ab 14.30 Uhr den Nikolaus herbei. Ab 15.30 Uhr spielen dann die Jüngsten des Handharmonikaorchesters und die Sänger des MGV "1872" laden an ihrem Stand zum Adventsliedersingen ein. Auch die Schüler der vierten Klasse umrahmen mit stimmungsvollen Liedern das vorweihnachtliche Geschehen. Ab 17 Uhr unterstreicht Henrik Noder die weihnachtliche Stimmung. Der Verein "Fair in die Zukunft" lädt zudem ab 21 Uhr zu einer Aftershow-Party im "Aladin & Frieda" ein.