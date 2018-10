Lauterbach. Der Schwarzwaldverein Lauterbach wandert am Sonntag, 14. Oktober, im oberen Donautal. Die Tour startet am Kloster Beuron. Von dort aus geht es bergauf auf die Höhe bei Irndorf. Dabei kommen die Wanderer an den Aussichtspunkten Spaltfels, Rauher Stein und Eichfelsen vorbei. Bei der ganzen Tour besteht die Möglichkeit, den Ausblick Richtung Donautal und zur Burg Wildenstein zu genießen. Nach dem Eichfelsen geht es hinab ins Tal. Nach der Überquerung der Donau, geht der weitere Weg hinauf zur Burg Wildenstein. Die Runde schließt sich am Kloster Beuron. Die Gesamtlänge der Tour beträgt 14 Kilometer, die Wanderzeit viereinhalb Stunden. Ein kleines Rucksackvesper sollte mitgenommen werden, da erst am Ende der Wanderung eingekehrt wird. Gäste sind willkommen. Fragen beantwortet Ulli Reith, Telefon 07422/2 29 99.