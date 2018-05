Lauterbach Vom Landwirt zum Agraringenieur

Hardt. Der Ausflug des Bauernvereins Hardt führte in eine andere Welt –­ und zwar 50 Kilometer in den südlichen Schwarzwald: zum Haslachhof am Ortsrand von Löffingen. Schon die kurze Fahrt zur Hofstelle im Außenbereich durch eine leicht gewellte Landschaft mit Wiesen und Feldern, abgetrennt durch Hecken und Sträucher, zeigte eine andere Art von Landbewirtschaftung als die kleinteilige in Steillagen und Tälern um Hardt.