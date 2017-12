Lauterbach Vom Kanu aus direkt ins Reich der Sterne

Den Auftakt macht das Vororchester Lauterbach-Sulzbach unter der Leitung von Lena Fischer und Katja Moosmann. Anschließend wird das Jugendblasorchester Lauterbach-Sulzbach unter der Leitung von Ralf Vosseler auf der Bühne Platz nehmen und Stücke wie "The Foggy Island" und den James-Bond-Song "Skyfall" präsentieren.

Im Anschluss daran eröffnet der Musikverein seinen Konzertteil unter der Leitung von Musikdirektor Ralf Vosseler mit "A Festival Prelude" von Alfred Reed, bevor in "Giovanna d‘Arco" vor allem die Holzbläser sehr gefordert werden. In "Between Two Worlds" sollen die Zuhörer laut Ankündigung auf eine abenteuerliche Reise in einem fliegenden Kanu mitgenommen werden, ehe sie sich in der "Star Wars Saga" mitten im Krieg der Sterne wiederfinden. Beschließen wird die "Eintracht" das Konzert mit "Danzas Cubanas".

Die Proben für das Konzert laufen, die Musiker kommen nach eigenen Angaben mehrmals die Woche zusammen, damit für den großen Auftritt alle Töne sitzen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro.