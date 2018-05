Lauterbach Vielen Menschen eine Freude bereitet

Pfarrer Rüdiger Kocholl hob das freundschaftliche Verhältnis mit Hans Heiler hervor. So habe dieser bereits am 14. November 2010 von Bischof Gebhard Fürst die Martinus-Medaille erhalten. Hans Heiler engagiere sich als Wortgottesdienstleiter in der Seelsorgeeinheit Schramberg-Lauterbach.

Sehr aktiv für die Stiftung St. Franziskus

Über den Bereich der Gemeinde hinaus sei Heiler sehr aktiv für die Stiftung St. Franziskus und gebe unbefangen Zeugnis von seinem Glauben in der Begegnung mit behinderten und nicht-behinderten Menschen. So leite er regelmäßig in mehreren Altersheimen der Stiftung Gottesdienste, engagiere sich darüber hinaus in der Ausbildung junger Menschen und betreue selbst noch Koch-Klubs.

Sein außerordentliches Engagement für den Glauben und die katholische Kirche in der Gesellschaft fasste Kocholl in die Worte, die Heilers Wirken entsprechen: "Ich will etwas machen, mit dem ich vielen Menschen eine Freude bereiten kann".

Nach weiteren Gesangsdarbietungen, dem Schluss-Gebet und dem Schluss-Lied "Maria wir kommen aus Dunkel und Nacht" spendete Pfarrer Rüdiger Kocholl den Schluss-Segen. Die Zither-Gruppe spielte zum Abschluss noch "Patrona Bavariae", "Die kleine Bergkirche" und "Ave Maria der Berge".