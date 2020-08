Lauterbach Vermisstensuche erfolgreich abgeschlossen

Die im Laufe des Donnerstags in der Nähe der Bergkapelle aufgefundene Tüte mit Tannenzapfen, die der Frau zugeordnet werden konnte, lieferte den entscheidenden Hinweis. Daraufhin konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf den dortigen Bereich. Die Polizeibeamten suchten einen Großteil des Geländes ab. Da es dort aber mitunter sehr steil ist, wurde die Bergwacht hinzu gerufen. Diese fand die Frau in der Nähe der Bergkapelle dann auf. Das Wichtigste: Sie ist am Leben. Sie wurde zum Sammelweiher transportiert und dort dem Notarzt und Rettungskräften übergeben, die sich nun um die 85-Jährige kümmern werden. Genauere Infos zum Zustand konnte Markus Pfundstein im Gespräch mit unserer Zeitung nicht machen.