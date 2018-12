Lauterbach Vermächtnisvon Albert Gold

Lauterbach. Auf Initiative des einstigen Pfarrers von Lauterbach, Willibrod Weckenmann wurde die neapolitanische Weihnachtskrippe einst erstmals als Rundkrippe aufgebaut. Sieben Krippenbauer von Lauterbach gestalteten das Kleinod in eine wunderschöne, wertvolle Rund- beziehungsweise. Achteckkrippe für die Katholische Kirchengemeinde St. Michael um. Den Krippenbauern der ersten Stunde gehörten Edgar Borho, Werner Borho, Helmut Fehrenbacher, Hermann Fehrenbacher, Herbert König, Lothar Mayer und Erwin Reuter an. Von diesen Männern sind heute immer noch Werner Borho, Helmut Fehrenbacher und Lothar Mayer dabei. Das Team wurde im Laufe der Jahre durch Armin Haas und Martin Moosmann und neuerdings durch Roland Maurer ergänzt. Der Krippenbau hat eine lange Tradition, insbesondere in Italien. "Il presepe" wird in neapolitanischen Familien traditionell schon am 8. Dezember, dem Tag "Mariä Empfängnis" aufgestellt. Das Christuskind wird jedoch erst in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember dazu in die Krippe gelegt.

Die Neapolitanischen Krippen weichen von den üblichen Krippen ab. So wird vorwiegend die Darstellung des Alltagslebens der Menschen manifestiert. Nicht nur die bekannten Figuren der Madonna und des Jesus-Kindes, sondern auch detailgetreue Nachbildungen, beispielsweise von Haushaltsgegenständen bis hin zu exotischen Tieren werden hierbei geschaffen. Die "Via Gregorio Armeno" in der Altstadt von Neapel brachte es als "Straße der Krippenbauer" zu Weltruhm.

Der Lauterbacher Dekan Albert Gold (†) wurde hierauf aufmerksam. Er kaufte Ende der 50er-Jahre von einem Kunsthändler in Venedig 30 Figuren einer Neapolitanischen Krippe auf. Sowohl das Bayerische Nationalmuseum in München, als auch das Württembergische Landesmuseum in Stuttgart zertifizierten die Echtheit der erworbenen Unikate.