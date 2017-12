Lauterbach UBL fordert schnelles Internet

Lauterbach. In seinem Rechenschaftsbericht für das vergangene Jahr ging der Vorsitzende Ansgar Fehrenbacher zunächst auf die Schulsituation in Lauterbach ein. Nach der Pensionierung des Schulleiters habe die Stelle nicht neu besetzt werden können und auch die Lehrerversorgung in Lauterbauch sei immer schwieriger geworden. Die bei den Eltern entstandenen Fragen zum Fortbestand der Schule in Lauterbach hätte die UBL zum Anlass genommen gemeinsam mit der Gemeinde eine Infoveranstaltung anzubieten. "Diese sehr gut besuchte Veranstaltung war für die UBL ein kommunalpolitisches Highlight und es ist uns gelungen, die bis dahin bestehenden Unsicherheiten so weit wie möglich zu beseitigen", erinnerte er.

Auch auf die Entwicklung der Ortsmitte ging Fehrenbacher in seinem Rückblick ein: "Dass die letzten drei Jahre der Platz nicht als Dreckplatz, sondern als ›sensationelle Ortsmitte‹ gestaltet wurde, ist letztlich der Initiative der UBL zu verdanken", sagte er in seiner Rede. Die UBL gehe davon aus, dass 2018 die Straßenverlegung im Einmündungsbereich zur Landstraße und die Sanierung der unteren Hauptstraße in Angriff genommen werden.

Als erfreulich bezeichnete Fehrenbacher den Pakt für Integration, mit dem das Land die Gemeinden bei der Integration von Flüchtlingen unterstütze. Die Gemeinde Lauterbach erhalte im Rahmen des Finanzausgleichs je Flüchtling 1225 Euro, was für 2018 eine zusätzliche Einnahme von knapp 33 000 Euro bedeute. Der für Lauterbach zuständige Integrationsmanager sei eine wertvolle Hilfe.