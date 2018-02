Lauterbach Theater begeistert

Im Stück "Mein Freund Charlie" brillierten die beiden Schauspieler mit hoher Schauspielkunst, musikalischen Einlagen, Rollenwechseln und großer Spontaneität, heißt es in einer Mitteilung. Die Kinder waren von Anfang an in das Geschehen einbezogen, ihre Kommentare wurden aufgenommen und in die Geschichte eingefügt.

Die Zuschauer wurden in Kims zunächst recht traurigen Alltag entführt, in dem sie es mit ihrem gestressten Vater und der schrägen und strengen Mathelehrerin Frau Hasenpups zu tun hat. Zum Glück besitzt Kim solch eine große Fantasie, dass es ihr gelingt, mithilfe der Schüler immer wieder eine Traumwelt heraufzubeschwören, in der man das Rauschen des Windes genauso hören kann, wie das Kläffen ihres unsichtbaren Hundes Charlie.

Nicht zuletzt durch die Ratschläge der Zuschauer wendete sich alles zum Guten und als sich dann zum imaginären Hund noch der lebendige Charlie gesellte, der auch noch einige Tricks auf Lager hatte und am Schluss gestreichelt werden durfte, war das Glück aller Anwesenden perfekt.