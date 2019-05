Lauterbach Tankstellen-Überfall: Video zeigt Täter

Die Videoaufnahmen bei der Tat hätten zwei Männer mit Rucksäcken gezeigt. Sie hätten im Kiosk nach Bargeld gesucht, seien aber nicht fündig geworden. Anschließend seien sie zum Tankautomaten gegangen und hätten diesen geknackt. Bargeld fanden sie keins, stattdessen waren der Drucker und die Computersteuerung des Automaten hinterher kaputt. "Daher konnte ich am Montag keinen Sprit verkaufen, da der Monteur erst einmal kommen und das reparieren musste", klagt Emter.

Die beiden Täter bemerkten anschließend, dass sich im unteren Ende des Automaten Geld befinden könnte. Um diesen knacken zu können, waren sie aber nicht entsprechend ausgerüstet. Die Videoaufnahmen zeigen, dass die Täter sich von der Tankstelle entfernten – vermutlich, um Werkzeug zu besorgen. Sie kamen eine Stunde später zurück und flexten den Behälter mit dem Geld auf. Dort waren etwa 800 Euro drin, die sie mitnahmen. Um 3.30 Uhr war der Spuk dann vorbei und die Täter zogen von dannen.

Preiskampf in der Branche nimmt zu

Sie seien 40 bis 50 Jahre alt, schätzt Emter, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hätten sich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten, was die Videoaufnahmen belegen würden. Ihr Fahrzeug sei vermutlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei der Schreinerei abgestellt gewesen, da sie immer wieder dorthin gegangen seien, so Emters Beobachtung. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 07422/270 10, entgegen.

Das ganze Theater ist auch Thema bei den Kunden von Edgar Emter, die ihn immer wieder auf den Einbruch ansprechen. Er hat den Schaden seiner Versicherung gemeldet und macht sich Gedanken, ob er Veränderungen vornehmen soll. Denkbar sei ein Tankautomat, der nur noch mit Karte funktioniere. Wenn kein Bargeld vorhanden sei, so seine Überlegung, sei es für Diebe uninteressant.

Emter steckt den Kopf aber nicht in den Sand, auch wenn es in seiner Branche nicht einfacher wird. "Früher hat man mit einer Tankstelle noch zehn Pfennig je Liter verkauftem Sprit verdient, heute sind es gerade noch zwei Cent", bedauert er. Junge Leute würden sich das nicht mehr antun, schwant ihm nichts Gutes für die Zukunft kleiner Tankstellen auf dem Land.