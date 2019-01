Lauterbach "Talent ist ohne Zweifel vorhanden"

Lauterbach. Der Grafikdesigner Jürgen Bornschein stellte sich den Fragen von Kreisarchivar Bernhard Rüth.

Die retrospektivische Ausstellung des Künstlers zeigt rund 40 Werke. Entstanden sind sie in den Jahren 2000 bis 2018. Das Hauptaugenmerk gilt dabei mehreren Ländern von Afrika, aber auch Italien. Der 1939 in Stuttgart geborene Künstler ist ein vehementer Verfechter von Leo Schobinger. So gesehen ist Jürgen Bornschein kein Autodidakt. Vielmehr ist er dem schwäbischen Expressionismus verschrieben und war immer künstlerisch tätig. Zahlreiche Zeichnungen geben Zeugnis.

Seit dem Jahr 2000 kann er sich voll und ganz der Malerei widmen, der er sich zuvor "nebenher" verschrieben hatte. Doch schon in der Berufsschule wurde Bornschein bestätigt: "Talent ist ohne Zweifel da." Dabei stellte er stets den Menschen in den Mittelpunkt. Aktzeichnen war daher eines seiner Stilmittel.