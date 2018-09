Lauterbach Straße Wittum zwei Tage gesperrt

Nach Rücksprache mit Fachleuten sei es erforderlich, die Wurzelstöcke, den Humus und lose Felsteile abzutragen. Diese Maßnahme solle laut Mitteilung bald erfolgen, damit die Gefahr, dass sich weiteres Gestein löst, gebannt werden könne. Über das Fachbüro wurde kurzfristig die Firma King aus Triberg, die derzeit an der Baustelle in der Ortsmitte auf Höhe des Rathauses arbeitet, aktiviert.

Bereits heute, 10. September, wird die Baufirma King die Baustelle einrichten. Heute ist die Durchfahrt aber noch möglich.

Die Firma King wird dann am Dienstag und Mittwoch, 11. und 12. September, die Beräumung am Felsabschnitt im Wittum vornehmen. Die Straße Wittum muss deshalb laut Verwaltung von 7 bis 18 Uhr gesperrt werden. Nach 18 Uhr ist die Durchfahrt wieder möglich. Die restlichen Arbeiten finden am Mittwoch, 12. September, ebenfalls ab 7 Uhr bis maximal 18 Uhr, statt.