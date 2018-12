Lauterbach Sportliche Erfolge in mehreren Bereichen

Nach Jahrzehnten gab es wieder einen Großbrand in Lauterbach zu beklagen. Durch einen Blitzschlag wurde das Ökonomiegebäude Finsterbacherhof 3 binnen Sekunden in einen Vollbrand gesetzt und brannte fast vollständig nieder. "Gott sei Dank konnten sich der Bewohner und sein Hund vor den Flammen retten", so Swoboda.

Viele Menschen waren beim Dorffest und dem Weihnachtsmarkt auf den Beinen. Beim Dorffest wurde auch das Narrenstüble der Narrenzunft Lauterbach im Untergeschoss des Gemeindehauses eingeweiht. 120 Asylbewerber aus Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan, Mazedonien, Kosovo, Serbien und Albanien leben derzeit in Lauterbach, wobei viele von ihnen schon den Status eines anerkannten Flüchtlings haben. Ehrenamtliche Helfer setzen sich vielfältig ein.

Klaus Brucker, Vorsitzender des Musikvereins Harmonie Sulzbach, erhielt für seine großen Verdienste die Landesehrennadel Baden-Württemberg.