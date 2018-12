Lauterbach Spaß daran, Musik zu führen

Doch Rauber steht nicht nur vor den Musikern und Schülern, sondern spielt auch in etlichen Formationen selbst mit. So ist er bei der Hofstetter Gruppe "Blechissimo" aktiv, hat mit zwei weiteren Oberwolfachern die Band "The Dorph" gegründet, spielt in verschiedenen Polka-Formationen mit und beim Landesblasorchester Baden-Württemberg, das als eines der besten Blasorchester der Welt gilt. Immer wieder ist er auch bei anderen Projekten dabei, aktuell etwa im Orchester des Freiburger Weihnachtszirkus. Aus jeder seiner Aufgaben und Proben nimmt er etwas mit – und: "Da, wo ich gerade bin, bin ich immer voll dabei", so Rauber, dem die Leidenschaft für sein Tun anzumerken ist. Für ihn gibt es "nichts Wichtigeres, als den Spaß an der Vielseitigkeit und die Leidenschaft für die Musik".