Lauterbach Spätzle, aber auch syrische Küche

Lauterbach. Hinter der Neueröffnung, die im Laufe des Novembers stattfinden soll, steht der Verein "Fair in die Zukunft". Dieser wollte eigentlich einen Partyservice organisieren, erzählt Sonja Rajsp vom Verein. Als dann das "La Fontana" vor einigen Monaten frei wurde, packte man die Chance am Schopf und schlug zu. "Wir setzten uns mit dem Hausbesitzer in Verbindung und pachteten das Ganze für ein Jahr", freut sich Sonja Rajsp wie eine Schneekönigin.

Mittags Imbisswagen, abends Restaurant

Dabei haben die Mitglieder mehrere Eisen im Feuer: "Morgens kommen geflüchtete Frauen und Frauen aus dem Ort, die beispielsweise wieder in den Beruf einsteigen wollen, zusammen, um zu kochen", erzählt Rajsp das Konzept. Mit den frisch zubereiteten Speisen wird ein Imbisswagen befüllt, der dann vor Firmen in Sulgen oder Hardt seine Angebote feilbieten wird.